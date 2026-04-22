«Я не хочу брить подмышки!» Алина Ян — о скандале на ММКФ, обидах и «отмене»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Блогер Алина Ян стала известной после того, как вышла на красную дорожку Международного московского кинофестиваля с небритыми подмышками, чем вызвала возмущение представителей киносообщества. Артисты посчитали, что блогер проявила неуважение к мероприятию, написали обращение к президенту фестиваля Никите Михалкову. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Алина прокомментировала свой образ на ММКФ, рассказала, как теперь ее «отменяют», и поделилась подробностями нового скандала с Оксаной Федоровой.

Как Алина Ян отреагировала на критику

— Алина, как вы воспринимаете повышенное внимание к своей персоне после красной дорожки ММКФ?

— Не могу понять, почему ко мне такое повышенное внимание. Почему мужчины могут ходить с небритыми подмышками, а женщины — нет? Меня такой создал Бог! [с густой растительностью] Я кавказская девушка, у меня красивые волосы по всему телу. Компании делают бизнес на бритвенных станках. Сейчас придумают, что надо брить голову, и что, мы все этому будем следовать? Меня «отменяют» за подмышки, вы это серьезно?

Фото: Социальные сети

— Задела ли вас критика со стороны актерского сообщества? Читали их высказывания?

— Да, я вижу гневные комментарии. Мне тяжело. Меня задевает, что люди не воспринимают свою красоту. Посмотрите на Мадонну, она ходила с небритыми подмышками, и ее никто не оскорблял. Сейчас я обратилась за помощью к психологу, мы прорабатываем этот момент [личные переживания из-за «отмены»]. На меня давит общественность, я не хочу брить подмышки! Если я побреюсь, меня пустят на ММКФ, так что ли?

Как Алина Ян попала на красную дорожку ММКФ

— Как вы узнали, что вас теперь не пустят на закрытие ММКФ?

— До меня дошли слухи. Поэтому я не хочу рисковать и идти на закрытие. Но я бы очень хотела узнать, могу ли я все-таки попасть на мероприятие? Насколько велика вероятность того, что меня оттуда выведут?

Я подготовила на завтра красивое платье. Приходится плясать под дудку людей, которые меня осуждают и говорят, какую одежду выбирать. Общественность меня задавила, я не могу самовыражаться, понимаете?

— Алина, а все-таки, как вы попали на красную дорожку ММКФ? Говорили, что вы либо купили пригласительный, либо получили его от знакомого.

— Пригласительный нельзя купить ни за какие деньги, я даже не знаю, к кому обращаться. Это не первый мой поход на ММКФ, поэтому меня пригласили и в этом году. Я не перелезала через забор! На ММКФ могут прийти не только актеры, но и другие люди, имеющие отношение к медиаиндустрии. Артисты обращались к Никите Михалкову, спрашивали, как я оказалась на ММКФ. Я блогер, певица, у меня много подписчиков.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почему Алина Ян обиделась на Оксану Федорову

— Кто из публичных людей вас поддержал?

— Никто, и это самое страшное. Во всяком случае, я не читала ни одного доброго слова. На меня обрушился шквал негатива, как на Настю Ивлееву. Но согласитесь, тело человека — это его дело. Почему артисты взбунтовались против меня? Я женщина, мать двоих детей. Что я сделала? Я разве кого-то оскорбила, от меня воняло? Нет. Я была красиво эстетично одета. Всех смутили мои подмышки.

На днях я была на мероприятии Оксаны Федоровой с Филиппом Киркоровым, Давой, Марго. Почему-то ко мне подошла охрана и попыталась вывести меня из зала. Я не понимаю, за что. Я была в черном вечернем платье. Не хочу обращаться к представителям Оксаны за комментариями, я оскорблена. С каких пор естественность стала некрасивой? Естественность — не только своя грудь, попа, но и волосяной покров на теле.

А еще меня не пустили на мероприятие МУЗ-ТВ, хотя у меня был пригласительный. Уже идет «отмена», это обидно и больно.

Читайте также:

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО

«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках

Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Минздрав ввел новые правила тестирования на ВИЧ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

