«Я не хочу брить подмышки!» Алина Ян — о скандале на ММКФ, обидах и «отмене»

Блогер Алина Ян стала известной после того, как вышла на красную дорожку Международного московского кинофестиваля с небритыми подмышками, чем вызвала возмущение представителей киносообщества. Артисты посчитали, что блогер проявила неуважение к мероприятию, написали обращение к президенту фестиваля Никите Михалкову. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Алина прокомментировала свой образ на ММКФ, рассказала, как теперь ее «отменяют», и поделилась подробностями нового скандала с Оксаной Федоровой.

Как Алина Ян отреагировала на критику

— Алина, как вы воспринимаете повышенное внимание к своей персоне после красной дорожки ММКФ?

— Не могу понять, почему ко мне такое повышенное внимание. Почему мужчины могут ходить с небритыми подмышками, а женщины — нет? Меня такой создал Бог! [с густой растительностью] Я кавказская девушка, у меня красивые волосы по всему телу. Компании делают бизнес на бритвенных станках. Сейчас придумают, что надо брить голову, и что, мы все этому будем следовать? Меня «отменяют» за подмышки, вы это серьезно?

Алина Ян Фото: Социальные сети

— Задела ли вас критика со стороны актерского сообщества? Читали их высказывания?

— Да, я вижу гневные комментарии. Мне тяжело. Меня задевает, что люди не воспринимают свою красоту. Посмотрите на Мадонну, она ходила с небритыми подмышками, и ее никто не оскорблял. Сейчас я обратилась за помощью к психологу, мы прорабатываем этот момент [личные переживания из-за «отмены»]. На меня давит общественность, я не хочу брить подмышки! Если я побреюсь, меня пустят на ММКФ, так что ли?

Как Алина Ян попала на красную дорожку ММКФ

— Как вы узнали, что вас теперь не пустят на закрытие ММКФ?

— До меня дошли слухи. Поэтому я не хочу рисковать и идти на закрытие. Но я бы очень хотела узнать, могу ли я все-таки попасть на мероприятие? Насколько велика вероятность того, что меня оттуда выведут?

Я подготовила на завтра красивое платье. Приходится плясать под дудку людей, которые меня осуждают и говорят, какую одежду выбирать. Общественность меня задавила, я не могу самовыражаться, понимаете?

— Алина, а все-таки, как вы попали на красную дорожку ММКФ? Говорили, что вы либо купили пригласительный, либо получили его от знакомого.

— Пригласительный нельзя купить ни за какие деньги, я даже не знаю, к кому обращаться. Это не первый мой поход на ММКФ, поэтому меня пригласили и в этом году. Я не перелезала через забор! На ММКФ могут прийти не только актеры, но и другие люди, имеющие отношение к медиаиндустрии. Артисты обращались к Никите Михалкову, спрашивали, как я оказалась на ММКФ. Я блогер, певица, у меня много подписчиков.

Алина Ян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почему Алина Ян обиделась на Оксану Федорову

— Кто из публичных людей вас поддержал?

— Никто, и это самое страшное. Во всяком случае, я не читала ни одного доброго слова. На меня обрушился шквал негатива, как на Настю Ивлееву. Но согласитесь, тело человека — это его дело. Почему артисты взбунтовались против меня? Я женщина, мать двоих детей. Что я сделала? Я разве кого-то оскорбила, от меня воняло? Нет. Я была красиво эстетично одета. Всех смутили мои подмышки.

На днях я была на мероприятии Оксаны Федоровой с Филиппом Киркоровым, Давой, Марго. Почему-то ко мне подошла охрана и попыталась вывести меня из зала. Я не понимаю, за что. Я была в черном вечернем платье. Не хочу обращаться к представителям Оксаны за комментариями, я оскорблена. С каких пор естественность стала некрасивой? Естественность — не только своя грудь, попа, но и волосяной покров на теле.

А еще меня не пустили на мероприятие МУЗ-ТВ, хотя у меня был пригласительный. Уже идет «отмена», это обидно и больно.

