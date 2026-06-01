Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули

Спасатели помогли детенышу косули, который застрял в металлическом заборе в городе Куровское Орехово-Зуевского округа, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на улице Октябрьской.

Прохожие услышали крик животного и обнаружили косуленка, который не мог самостоятельно выбраться из решетчатого ограждения. Попытки освободить его своими силами результата не принесли, после чего очевидцы обратились в службу «112».

На место прибыли сотрудники 243-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Они оценили ситуацию и решили действовать максимально осторожно, поскольку испуганное животное могло получить травмы при резких движениях.

Сначала специалисты аккуратно зафиксировали ноги косуленка, а затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они раздвинули металлические прутья решетки и освободили животное.

После спасения косуленка осмотрели. Травм у него не обнаружили. Затем детеныша передали местному охотоведу. Специалист вывез его в лес и выпустил на опушке. Оказавшись на свободе, косуленок быстро пришел в себя и убежал в чащу.

