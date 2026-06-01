ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 22:21

Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ

Бастрыкин: свыше 2 тыс. объектов образования были атакованы ВСУ с 2014 года

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: t.me/gsuskrf_spb
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 2 тыс. объектов образования были атакованы вооруженными формированиями Украины с 2014 года, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча была посвящена мерам поддержки и расследованию произошедшего в Старобельске.

С 2014 года вооруженные формирования Украины атаковали 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи, — сказал Бастрыкин.

Он также рассказал об ударе украинских военных по зданию Великознаменской школы № 2 в селе Великая Знаменка 7 апреля 2026 года. Тогда использовали 10 БПЛА. В результате шесть учащихся школы получили ранения.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Олег Иващенко. Глава СК России Александр Бастрыкин добавил, что они объявлены в розыск.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, на руках Запада, а его представители являются соучастниками этого военного преступления. По ее словам, западные страны финансировали Киев, а все выделяемые ему средства направлялись против мирных граждан и детей.

Россия
Украина
Александр Бастрыкин
Владимир Путин
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.