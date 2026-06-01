Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ

Более 2 тыс. объектов образования были атакованы вооруженными формированиями Украины с 2014 года, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча была посвящена мерам поддержки и расследованию произошедшего в Старобельске.

С 2014 года вооруженные формирования Украины атаковали 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи, — сказал Бастрыкин.

Он также рассказал об ударе украинских военных по зданию Великознаменской школы № 2 в селе Великая Знаменка 7 апреля 2026 года. Тогда использовали 10 БПЛА. В результате шесть учащихся школы получили ранения.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Олег Иващенко. Глава СК России Александр Бастрыкин добавил, что они объявлены в розыск.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, на руках Запада, а его представители являются соучастниками этого военного преступления. По ее словам, западные страны финансировали Киев, а все выделяемые ему средства направлялись против мирных граждан и детей.