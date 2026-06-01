На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники

В июне 2026 года у российских дилеров появятся сразу три абсолютно новых автомобиля марки Volga: кроссоверы K50 и K40, а также бизнес-седан C50. И новые «Волги» будут заметно дешевле своих аналогов от Geely: разница достигает 700 000 рублей. Откуда взялась новая «Волга», почему за ее основу взяли именно Geely и с кем эти машины будут соперничать — в материале NEWS.ru.

Как «Волга» снова стала автомобилем

Имя «Волга» вернулось на российский рынок не по-тихому: это был один из самых обсуждаемых автомобильных проектов последних лет. Причина проста — это бренд с репутацией. В советские годы «Волга» воплощала стиль жизни, недоступный большинству. Обычный советский гражданин чаще всего садился в «Волгу» лишь как пассажир такси, а не как ее владелец. Черная «Волга» — это был больше не автомобиль, а статус.

И если во времена СССР «Волга» была вне конкуренции, то в девяностые годы все рухнуло. Иномарки заполнили рынок, покупательские предпочтения изменились, а ГАЗ не успевал за переменами. Все попытки начать выпуск новой «Волги» провалились, и в Нижнем Новгороде решили вообще отказаться от легковых машин и делать только грузовики.

Но в 2022 году с российского рынка ушли почти все привычные автопроизводители. И началось возрождение, казалось бы, умерших советских марок: в столице вновь начали делать автомобили «Москвич», а в Нижнем Новгороде стартовал проект по возрождению «Волги».

Сначала его главным стратегическим партнером называли Changan, но в итоге им стал китайский концерн Geely. Тот самый, который владеет такими марками, как Volvo и Zeekr. А еще этот концерн контролирует бренды Lotus и Smart, у китайцев 17% акций британского Aston Martin (плюс основатель Geely Ли Шуфу владеет 9,69% акций Mercedes-Benz Group).

Geely предоставила три модели, которые будут собирать в Нижнем Новгороде на заводе, где раньше делали Volkswagen и Skoda. Символично: там же, где европейские бренды остановили конвейеры, теперь запускают «Волгу».

На старте будут продавать:

седан Volga C50 — это будет чуть переделанный Geely Preface;

кроссовер Volga K40 — в его основе Geely Atlas;

кроссовер Volga K50 — это копия Geely Monjaro, который является одним из самых популярных крупных кроссоверов в стране.

Volga C50: минус 430 990 рублей по сравнению с Geely Preface

Volga C50 — это большой бизнес-седан, который по габаритам можно сравнить с Toyota Camry и Kia K5. Он имеет наибольшие шансы попасть в корпоративные и государственные автопарки: пока это единственный в России легковой седан бизнес-класса с российской пропиской. И именно Volga C50 будет идеологическим наследником старых черных «Волг», которые многие помнят еще по временам СССР.

Технически C50 копирует Geely Preface. Но есть важный нюанс — сейчас Preface продается в России только с двухлитровым мотором мощностью 150 сил. А у новой «Волги» будет еще и агрегат в версии 200 л. с. (оба мотора работают с семиступенчатым «роботом» с мокрыми сцеплениями, привод — передний).

Из внешних отличий от Preface: оригинальная решетка радиатора, свой интерфейс мультимедийной системы, шильдик Volga на руле.

Цена Volga C50 — от 2 899 000 рублей. Для сравнения: Geely Preface стоит от 3 329 990 рублей, то есть на 430 990 рублей дороже.

Главным соперником Volga C50 на рынке будет Chery Arrizo 8. Эта модель чуть дешевле С50 (от 2 865 000 рублей без учета скидок), но при этом она и заметно меньше. А еще на рынке есть Bestune B70 (от 2 844 000 рублей без учета скидок — с ними цена падает до 2 294 000 рублей) — и Changan Uni-V с мотором мощностью 235 л. с., но эта модель заметно дороже — 3 499 000 рублей.

Volga K40: минус 700 990 рублей по сравнению с Geely Atlas

Volga K40 — это «гибрид» двух версий Geely Atlas четвертого поколения. Внешность этой модели — это уже рестайлинговый «Атлас» (он же Boyue L на китайском рынке образца 2025 года). А вот салон у «Волги» будет от модели предыдущей версии. У нее вертикальный экран мультимедийной системы. А в Китае Boyue L получил горизонтальный экран.

У Volga K40 будет две версии. Базовый вариант — это 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. А топовый — это двухлитровый турбомотор (200 л. с.) в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и полным приводом.

Цена Volga K40 — от 2 749 000 рублей. Atlas без скидок стоит от 3 449 990 (передний привод) до 4 080 990 рублей (полный привод). То есть новая «Волга» будет на 700 990 рублей дешевле китайского аналога.

Но надо сразу сказать: соперники у Volga K40 будут сильные. Главным станет Tenet T7 калужской сборки (раньше мы его знали как Chery Tiggo 7), который сейчас является самым популярным автомобилем в классе (от 2 735 000 рублей без учета скидок). А еще на рынке есть Haval F7 тульской сборки, от 2 999 000 рублей. Он чуть дороже, но зато с заметным запасом лояльных клиентов. Из новичков на рынке можно выделить «Москвич М70» (от 3 100 000 рублей), но пока только с передним приводом и Changan Uni-S, который стоит от 2 979 900 рублей.

Volga K50: минус 400 990 рублей по сравнению с Geely Monjaro

Кроссовер K50 — старший в линейке. Он построен на платформе CMA совместной разработки Geely и Volvo. А донор K50 — это Geely Monjaro. У модели из Нижнего Новгорода тоже будет двухлитровый турбомотор мощностью 238 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Полный привод — в стандарте.

Оснащение соответствует классу: панорамная крыша с люком, три зоны климат-контроля, вентиляция и система массажа в водительском кресле, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, контурная подсветка салона. Зимний пакет — в базе: греются лобовое стекло, форсунки омывателя, руль, все сиденья. А еще обещают, что кузов «Волги» будут дополнительно покрывать антикоррозионной защитой.

Цена Volga K50 — от 4 199 000 рублей. Monjaro стоит от 4 599 990 рублей, то есть российская сборка позволила снизить цену на 400 990 рублей. Правда, Volga K50 все равно окажется дороже семиместного Tenet T8 калужской сборки — он стоит от 3 630 000 рублей. Из других соперников можно вспомнить «Москвич М90» (от 4 199 000 рублей без скидок), который построен на платформе компании MG. А еще есть Jaecoo J8 (от 4 219 000 рублей без учета скидок, а с ними — от 3 894 000 рублей).

