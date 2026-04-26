Три новые «Волги» от ГАЗ? Нет, от Geely: полный обзор, цена

Возрожденная марка Volga за последние недели представила сразу три новые модели, которые будут собирать в Нижнем Новгороде: крупный кроссовер K50, бизнес‑седан C50 и компактный кроссовер K40. Они появятся в продаже в конце лета и осенью. По технике возрожденная «Волга» — это Geely и даже немного Volvo. По имиджу — попытка построить российскую альтернативу китайским брендам и сыграть на ностальгии по легендарному имени. Что представляют собой новые Volga — в материале NEWS.ru.

Почему «Волга» так важна для россиян

Чтобы понять, почему к Volga приковано столько внимания, нужно вспомнить, чем была «Волга» в советские десятилетия. Первый автомобиль ГАЗ‑21 появился в 1956 году и стал символом «оттепели». Эта машина сочетала комфорт, престиж и технические новации, включая автоматическую коробку, что для советского автомобиля выглядело почти невероятно.

В 1968 году новая ГАЗ‑24 закрепила за «Волгой» образ машины для начальства, партийной номенклатуры и обеспеченных граждан. В 1981‑м появился «директорский» ГАЗ‑3102: гаишники, увидев характерный строгий силуэт этого автомобиля, часто брали под козырек. Для многих советских граждан «Волга» стала символом социального статуса, служебного положения и взрослой жизни. Эти ассоциации до сих пор остаются в нашем культурном коде.

Однако все попытки сохранить старую «Волгу», которые предпринимались в XXI веке, не привели к успеху. И вот сейчас будет новая. При этом было решено использовать название «Волга» не просто для обозначения одной модели. Теперь «Волга», точнее Volga на латинице, станет полноценным брендом.

Легковая автомашина ГАЗ-24 «Волга», выпущенная на Горьковском автомобильном заводе

Интересно, что сейчас будет уже вторая часть сериала о возрождении Volga. Первый проект анонсировали еще в 2023 году, причем партнером тогда должна была стать компания Changan. На презентации новых «Волг» присутствовал даже премьер-министр России Михаил Мишустин. Он сделал критические замечания. «У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер. Однако с Changan тогда не сложилось. Новый партнер тоже будет из Китая — это компания Geely.

Формально проект возрождения бренда Volga не имеет никакого отношения к Горьковскому автозаводу. Выпуском машин будет заниматься АО «Производство легковых автомобилей», которое получило права на марку. Машины начнут делать там же, где раньше собирали Volkswagen и Skoda.

Volga K50

Первой моделью возрожденной Volga будет кроссовер K50 — крупный автомобиль D‑класса, который, по сути, является перелицованным Geely Monjaro. Тот в свою очередь построен на модульной платформе CMA — это та же архитектура, на которой созданы Volvo XC40, XC70 (а также купе‑кроссовер Geely Tugella и другие модели). То есть по технике флагман Volga имеет шведские корни (Geely владеет Volvo).

Под капотом Volga K50 будет двухлитровый турбированный двигатель мощностью 238 л. с., который трудится с «автоматом» японской компании Aisin и системой полного привода. Такой же агрегат используется на Geely Monjaro и ряде моделей Volvo, что дополнительно связывает Volga K50 со шведским брендом. Разгон до 100 км/ч у новой модели составит около 7,7 секунды. Значит, K50 станет одним из самых динамичных российских кроссоверов.

По оснащению K50 также будет в лидерах: большие мониторы в салоне, проекционный экран, панорамная крыша, камеры кругового обзора, вентиляция, память настроек сидений, а также расширенный зимний пакет с обогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал.

Volga K50

Отличий Volga K50 от Geely Monjaro на первом этапе будет немного:

другая решетка радиатора;

оригинальные колесные диски (19- и 20-дюймовые);

логотипы Volga спереди, сзади и на руле;

упрощенная выхлопная система, с одним каталитическим нейтрализатором вместо двух.

Пока цен на Volga K50 нет. Но очевидный ориентир — это сам Geely Monjaro. Новые автомобили у дилеров стоят от 4,6 до 4,9 млн рублей без учета скидок, а с ними — от 4 349 990. Возможно, Volga K50 обойдется покупателям чуть дешевле за счет утилизационного сбора.

Но соперники у Volga K50 тоже будут серьезные, причем некоторые модели уже собирают в России. Например, это Tenet T8 (от 3 630 000), «Москвич М90» на платформе MG (от 4 199 000 без учета скидок), а также китайские GAC GS8, Jaecoo J8 и Exeed TXL.

Volga C50

Второй моделью нового бренда станет седан бизнес-класса Volga C50. По факту это перелицованный Geely Preface.

Ожидается, что Volga C50 получит двухлитровый бензиновый турбомотор в двух вариантах форсировки: 150 л. с. и 200 л. с. (двигатель один и тот же, различаются только настройки). Привод — передний, коробка — семиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями, уже знакомый по Geely Preface и ряду других моделей концерна.

Интерьер C50 в российской спецификации немного отличается от того Preface, который сейчас продают в Китае. Geely уже перевела свой седан на новую архитектуру с горизонтальным экраном мультимедийной системы, тогда как в C50 ожидается более ранний вариант салона с вертикальным дисплеем.

Volga C50

Как и в случае с K50, официальных цен для C50 пока нет. Но и тут логичный ориентир — это Geely Preface. Новая версия седана с дефорсированным мотором на 150 л. с. стоит в России от 3 329 990 рублей. Поэтому можно ожидать, что Volga C50 окажется примерно в том же ценовом коридоре или немного ниже в базовых версиях, чтобы заинтересовать корпоративных клиентов и такси.

Седан Volga будет соперничать с такими моделями, как GAC Empow, Changan Lamore, Chery Arrizo 8, а также с Toyota Camry, которые сейчас активно привозят из Китая частным образом (по габаритам Volga C50 и Toyota Camry очень похожи).

Volga K40

Третья модель — K40 — должна стать самой массовой Volga. В ее основе лежит Geely Atlas, который известен в Китае как Boyue L.

По технике K40 предложат в двух основных модификациях. Базовая версия — с 1,5‑литровым турбомотором мощностью 147 л. с., семиступенчатым «роботом» 7DCT и передним приводом. Старшая — с 2-литровым двигателем на 200 л. с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Интересно, что в Китае Geely Boyue L продаются только с передним приводом.

У Volga K40 будут цифровая приборная панель, двухзонный климат‑контроль, панорамная крыша, многоцветная контурная подсветка и премиальная аудиосистема с 11 динамиками. Среди опций анонсированы проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз‑контроль, ассистент удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков и полный зимний пакет, что постепенно становится стандартом для машин этого класса.

Кроссовер K40 бренда Volga

Сейчас Geely Atlas продают за 3 449 990 — 4 080 990 рублей без учета спецпредложений при покупке в кредит или сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Среди соперников этой «Волги» будут такие модели, как Tenet T7 (рекомендуемая цена от 2 735 000 рублей без учета скидок), Haval F7 (от 2 899 000), Changan Uni-S (от 2 979 900) и другие машины.

