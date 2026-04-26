Три новые «Волги» от ГАЗ? Нет, от Geely: полный обзор, цена

Возрожденная марка Volga за последние недели представила сразу три новые модели, которые будут собирать в Нижнем Новгороде: крупный кроссовер K50, бизнес‑седан C50 и компактный кроссовер K40. Они появятся в продаже в конце лета и осенью. По технике возрожденная «Волга» — это Geely и даже немного Volvo. По имиджу — попытка построить российскую альтернативу китайским брендам и сыграть на ностальгии по легендарному имени. Что представляют собой новые Volga — в материале NEWS.ru.
Почему «Волга» так важна для россиян
Чтобы понять, почему к Volga приковано столько внимания, нужно вспомнить, чем была «Волга» в советские десятилетия. Первый автомобиль ГАЗ‑21 появился в 1956 году и стал символом «оттепели». Эта машина сочетала комфорт, престиж и технические новации, включая автоматическую коробку, что для советского автомобиля выглядело почти невероятно.
В 1968 году новая ГАЗ‑24 закрепила за «Волгой» образ машины для начальства, партийной номенклатуры и обеспеченных граждан. В 1981‑м появился «директорский» ГАЗ‑3102: гаишники, увидев характерный строгий силуэт этого автомобиля, часто брали под козырек. Для многих советских граждан «Волга» стала символом социального статуса, служебного положения и взрослой жизни. Эти ассоциации до сих пор остаются в нашем культурном коде.
Однако все попытки сохранить старую «Волгу», которые предпринимались в XXI веке, не привели к успеху. И вот сейчас будет новая. При этом было решено использовать название «Волга» не просто для обозначения одной модели. Теперь «Волга», точнее Volga на латинице, станет полноценным брендом.
Интересно, что сейчас будет уже вторая часть сериала о возрождении Volga. Первый проект анонсировали еще в 2023 году, причем партнером тогда должна была стать компания Changan. На презентации новых «Волг» присутствовал даже премьер-министр России Михаил Мишустин. Он сделал критические замечания. «У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер. Однако с Changan тогда не сложилось. Новый партнер тоже будет из Китая — это компания Geely.
Формально проект возрождения бренда Volga не имеет никакого отношения к Горьковскому автозаводу. Выпуском машин будет заниматься АО «Производство легковых автомобилей», которое получило права на марку. Машины начнут делать там же, где раньше собирали Volkswagen и Skoda.
Volga K50
Первой моделью возрожденной Volga будет кроссовер K50 — крупный автомобиль D‑класса, который, по сути, является перелицованным Geely Monjaro. Тот в свою очередь построен на модульной платформе CMA — это та же архитектура, на которой созданы Volvo XC40, XC70 (а также купе‑кроссовер Geely Tugella и другие модели). То есть по технике флагман Volga имеет шведские корни (Geely владеет Volvo).
Под капотом Volga K50 будет двухлитровый турбированный двигатель мощностью 238 л. с., который трудится с «автоматом» японской компании Aisin и системой полного привода. Такой же агрегат используется на Geely Monjaro и ряде моделей Volvo, что дополнительно связывает Volga K50 со шведским брендом. Разгон до 100 км/ч у новой модели составит около 7,7 секунды. Значит, K50 станет одним из самых динамичных российских кроссоверов.
По оснащению K50 также будет в лидерах: большие мониторы в салоне, проекционный экран, панорамная крыша, камеры кругового обзора, вентиляция, память настроек сидений, а также расширенный зимний пакет с обогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал.
Отличий Volga K50 от Geely Monjaro на первом этапе будет немного:
- другая решетка радиатора;
- оригинальные колесные диски (19- и 20-дюймовые);
- логотипы Volga спереди, сзади и на руле;
- упрощенная выхлопная система, с одним каталитическим нейтрализатором вместо двух.
Пока цен на Volga K50 нет. Но очевидный ориентир — это сам Geely Monjaro. Новые автомобили у дилеров стоят от 4,6 до 4,9 млн рублей без учета скидок, а с ними — от 4 349 990. Возможно, Volga K50 обойдется покупателям чуть дешевле за счет утилизационного сбора.
Но соперники у Volga K50 тоже будут серьезные, причем некоторые модели уже собирают в России. Например, это Tenet T8 (от 3 630 000), «Москвич М90» на платформе MG (от 4 199 000 без учета скидок), а также китайские GAC GS8, Jaecoo J8 и Exeed TXL.
Volga C50
Второй моделью нового бренда станет седан бизнес-класса Volga C50. По факту это перелицованный Geely Preface.
Ожидается, что Volga C50 получит двухлитровый бензиновый турбомотор в двух вариантах форсировки: 150 л. с. и 200 л. с. (двигатель один и тот же, различаются только настройки). Привод — передний, коробка — семиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями, уже знакомый по Geely Preface и ряду других моделей концерна.
Интерьер C50 в российской спецификации немного отличается от того Preface, который сейчас продают в Китае. Geely уже перевела свой седан на новую архитектуру с горизонтальным экраном мультимедийной системы, тогда как в C50 ожидается более ранний вариант салона с вертикальным дисплеем.
Как и в случае с K50, официальных цен для C50 пока нет. Но и тут логичный ориентир — это Geely Preface. Новая версия седана с дефорсированным мотором на 150 л. с. стоит в России от 3 329 990 рублей. Поэтому можно ожидать, что Volga C50 окажется примерно в том же ценовом коридоре или немного ниже в базовых версиях, чтобы заинтересовать корпоративных клиентов и такси.
Седан Volga будет соперничать с такими моделями, как GAC Empow, Changan Lamore, Chery Arrizo 8, а также с Toyota Camry, которые сейчас активно привозят из Китая частным образом (по габаритам Volga C50 и Toyota Camry очень похожи).
Volga K40
Третья модель — K40 — должна стать самой массовой Volga. В ее основе лежит Geely Atlas, который известен в Китае как Boyue L.
По технике K40 предложат в двух основных модификациях. Базовая версия — с 1,5‑литровым турбомотором мощностью 147 л. с., семиступенчатым «роботом» 7DCT и передним приводом. Старшая — с 2-литровым двигателем на 200 л. с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Интересно, что в Китае Geely Boyue L продаются только с передним приводом.
У Volga K40 будут цифровая приборная панель, двухзонный климат‑контроль, панорамная крыша, многоцветная контурная подсветка и премиальная аудиосистема с 11 динамиками. Среди опций анонсированы проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз‑контроль, ассистент удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков и полный зимний пакет, что постепенно становится стандартом для машин этого класса.
Сейчас Geely Atlas продают за 3 449 990 — 4 080 990 рублей без учета спецпредложений при покупке в кредит или сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Среди соперников этой «Волги» будут такие модели, как Tenet T7 (рекомендуемая цена от 2 735 000 рублей без учета скидок), Haval F7 (от 2 899 000), Changan Uni-S (от 2 979 900) и другие машины.
