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08 июня 2026 в 22:49

Нидерланды больше не будут помогать украинским военным

Нидерланды завершили участие в программе подготовки военнослужащих ВСУ

Фото: Ppe/Global Look Press
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Нидерланды завершили участие в британской программе Interflex, в рамках которой проводилась подготовка украинских военнослужащих, сообщили представители Министерства обороны королевства. Программа вступает в новый этап развития спустя четыре года после начала работы.

Подготовку военнослужащих в рамках миссии осуществляли инструкторы из 14 государств, а координацией процесса занималась Великобритания. Как сообщили в Минобороны Нидерландов, последняя ротация стала для страны завершающей в рамках Interflex. На этом участие королевства в программе официально завершено.

При этом сама миссия продолжит работу под руководством британской стороны. Формат программы будет скорректирован в соответствии с текущими потребностями ВСУ.

В заявлении подчеркивается, что международная поддержка Украины сохранится и после изменений в работе Interflex. При этом помощь будет оказываться в формах, которые соответствуют актуальным задачам подготовки военнослужащих.

В Минобороны Нидерландов также сообщили, что страна намерена продолжить участие в обучении украинских военных по другим направлениям. В частности, речь идет о работе через европейскую учебную миссию EUMAM.

Ранее стало известно о прошедших переговорах лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии на Даунинг-стрит. Владимир Зеленский, который остается в Великобритании, проведет встречу с королем Чарльзом 9 июня.

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