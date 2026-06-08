Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона в Telegram-канале. Один из инцидентов произошел в поселке Борисовка Борисовского округа.

По данным оперштаба, беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате пострадали два человека.

Двоих пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины — акубаротравму. <…> Повреждены входная группа здания и автомобиль, — говорится в сообщении.

Женщину доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. В настоящее время ей проводят операцию, отметили в оперштабе.

Ранее стало известно о смерти сотрудника госорганизации «Рубежноетепло» в Луганской Народной Республике в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по коммунальной машине. По данным ведомства, еще один работник получил травмы и находится в больнице.

До этого пять женщин попали в больницу после атаки ВСУ на село Беловское Белгородской области. Предварительно, у них диагностировали акубаротравму.