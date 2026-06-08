Работник коммунальных служб погиб при атаке ВСУ на ЛНР

Сотрудник госорганизации «Рубежноетепло» погиб в Луганской Народной Республике в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по коммунальной машине, сообщили в министерстве строительства республики. По данным ведомства, еще один работник получил травмы, сейчас он в больнице.

В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник «Рубежноетепло». Еще один получил ранение, — сказано в сообщении.

Ранее пять женщин попали в больницу после атаки ВСУ на село Беловское Белгородской области. Предварительно, у них диагностировали акубаротравму.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что средства ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотных летательных аппарата над регионом. Глава области уточнил, что противник 51 раз обстреливал из артиллерии территории региона. Также, по словам Хинштейна, есть жертвы среди мирных жителей.

В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.