«Все увидели»: в Минтрансе раскрыли роль России в одном вопросе

Россия продемонстрировала свою способность обеспечивать безопасные транспортные пути, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, эта позиция положительно влияет на репутацию страны в качестве транзитного хаба.
Россия показала, что мы представляем безопасные транспортные коридоры. Это все увидели. Для нас эта ситуация имеет достаточно серьезную позитивную коннотацию с точки зрения нашей репутации как страны-транзитера, — сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.
Путин также указал на растущую роль Арктики как наиболее надежного маршрута для перевозок. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о Северном морском пути.
Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что в случае блокады Ормузского пролива Северный морской путь способен выступить устойчивой альтернативой классическим маршрутам международной торговли. По словам руководителя, арктическая трасса позволяет сократить время перевозки грузов.