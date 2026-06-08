«Все увидели»: в Минтрансе раскрыли роль России в одном вопросе Министр Никитин: РФ показала, что предоставляет безопасные транспортные коридоры

Россия продемонстрировала свою способность обеспечивать безопасные транспортные пути, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, эта позиция положительно влияет на репутацию страны в качестве транзитного хаба.

Россия показала, что мы представляем безопасные транспортные коридоры. Это все увидели. Для нас эта ситуация имеет достаточно серьезную позитивную коннотацию с точки зрения нашей репутации как страны-транзитера, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Путин также указал на растущую роль Арктики как наиболее надежного маршрута для перевозок. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о Северном морском пути.

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что в случае блокады Ормузского пролива Северный морской путь способен выступить устойчивой альтернативой классическим маршрутам международной торговли. По словам руководителя, арктическая трасса позволяет сократить время перевозки грузов.