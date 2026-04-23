23 апреля 2026 в 16:31

Путин подчеркнул растущую роль Арктики как надежного маршрута

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин указал на растущую роль Арктики как наиболее надежного маршрута для перевозок. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о Северном морском пути, передает пресс-служба Кремля.

Уже не раз отмечал особое стратегическое значение этого региона для нашей страны, для отечественной экономики, для наращивания промышленного потенциала России, для обеспечения национальной безопасности и защиты нашего суверенитета, — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Путин проведет совещание с правительством, основной темой которого станет развитие арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В ходе совещания с докладами выступят полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер Виталий Савельев.

Перед этим замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова оперативно ответить на действия НАТО в Арктике. Он отметил, что у страны есть достаточный потенциал, чтобы своевременно и адекватно реагировать на угрозы безопасности и национальным интересам, исходящие со стороны Альянса.

