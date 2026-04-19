Власти России пообещали дать ответ на вызовы НАТО в Арктике

Россия готова оперативно ответить на действия НАТО в Арктике, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости. Он сказал, что у страны есть достаточный потенциал, чтобы своевременно и адекватно реагировать на угрозы безопасности и национальным интересам, исходящие со стороны Альянса.

Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам, — указал дипломат.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ следует готовиться к возможным провокационным действиям со стороны Великобритании, Норвегии и Украины, которые усиливают свое военное присутствие в акватории Северной Атлантики и Арктики. При этом, подчеркнул дипломат, вся ответственность за потенциальные инциденты будет лежать именно на британской стороне.

Кроме того, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО в арктической зоне, однако не оставит без реакции приближение военной инфраструктуры Альянса к российским рубежам. Дипломат подчеркнул: эскалация напряженности со стороны западных государств подрывает глобальную устойчивость.