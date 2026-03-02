Дипломат раскрыл планы России в Арктике Посол РФ в Норвегии Корчунов: Россия не угрожает НАТО на территории Арктики

Россия не собирается нападать на страны НАТО в Арктическом регионе, но и не оставит без внимания приближение военной инфраструктуры Альянса к своим границам, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью «Известиям». Дипломат подчеркнул, что нагнетание конфронтации со стороны Запада расшатывает глобальную стабильность.

НАТО, включая Норвегию, стремительно наращивают свое военное присутствие и интенсивность учебно-оперативной деятельности в северных широтах. Под откровенно надуманным предлогом «российской угрозы», как грибы после дождя множатся новые командно-штабные структуры и базы блока в странах Северной Европы, — уточнил Корчунов.

По его словам, реальная угроза для России — это приближение к ее границам наступательных систем вооружений НАТО. Посол подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфронтации с Норвегией или другими членами Альянса, никому не угрожает, но оставляет за собой право на «адекватный ответ» на создаваемые угрозы.

Корчунов предупредил, что действия Запада расшатывают безопасность в Арктике и глобальную стабильность. Осло, размещая на своей территории направленные против РФ объекты, берет на себя существенные риски.