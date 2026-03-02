Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 01:43

«Неоправданная агрессия»: соседи пригрозили Ирану из-за атак в регионе

ССАГПЗ призвал власти Ирана прекратить агрессию на Ближнем Востоке

Вид на Персидский залив Вид на Персидский залив Фото: Jochen Tack/Global Look Press
Министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали Иран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока и пригрозили военным ответом. В декларации по итогам экстренного заседания говорится, что «агрессия Ирана неоправданна» и должна быть остановлена.

Страны Персидского залива примут все меры для обеспечения собственной безопасности и защиты своей территории и граждан, не исключая в том числе возможный ответ на иранскую агрессию. <...> Эта агрессия является неоправданной и должна быть прекращена немедленно, — подчеркивается в документе.

Арабские монархии возмущены тем, что их территория стала мишенью для иранских ракет и дронов. По их данным, страны Совета неоднократно уверяли Иран, что их территории не будут использоваться как плацдарм для нападения на республику. Однако Тегеран продолжает наносить удары по государствам Персидского залива и объектам гражданской инфраструктуры.

Атаки в основном пришлись на ОАЭ и Бахрейн. Совет подал самый жесткий сигнал с начала эскалации 28 февраля.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале объявил о старте нового этапа операции «Правдивое обещание — 4». В ходе девятого этапа операции ракетные удары нацелены на всю инфраструктуру, связанную с американскими и израильскими военными на территории Ближнего Востока.

