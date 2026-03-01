Три десятка российских судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке

На данный момент в зоне боевых действий на Ближнем Востоке идентифицировано 31 судно под российским флагом, сообщает Минтранс РФ. В ведомстве предупредили экипажи российских судов о критических рисках при следовании в порты Ирана и нахождении в акватории Персидского залива.

Главным морским спасательно-координационным центром Росморречфлота передается предупреждение всем судам о рисках следования в порты Ирана, — добавили в ведомстве.

Пять бортов находятся непосредственно в Персидском заливе, два — в Средиземном море у берегов Израиля, а остальные 24 — в Каспийском море. Ситуация находится под круглосуточным контролем Главного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, который непрерывно транслирует сигналы опасности всем капитанам в регионе.

Для обеспечения безопасности мореплавания в районе Ормузского пролива, а также Оманского и Персидского заливов организовано плотное взаимодействие с Ситуационно-кризисным центром МИД России. Ведомство подчеркивает, что приоритетной задачей является вывод гражданского флота из опасных зон.

Раннее авиакомпания «Победа» отменила шесть рейсов по направлению Москва — Дубай — Москва. Причиной названо закрытие воздушного пространства Ирана, Ирака и ОАЭ. «Аэрофлот» также объявил об отмене всех рейсов в Дубай и Абу-Даби, запланированных на 1 марта.