Администрация президента Ирана рассказала о его состоянии В Тегеране заявили, что Пезешкиан жив и находится в безопасности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан жив и находится в безопасности, сообщил замглавы администрации главы Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи. В своем аккаунте в соцсети X чиновник заверил мировую общественность, что руководство страны продолжает работу в штатном режиме.

Президент Ирана находится в здравии и полной безопасности, — сообщил Табатабаи.

Ранее стало известно о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

В переходный период руководство страной будет осуществляться коллективно: в управлении примут участие Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и представители Совета стражей конституции.

Корпус стражей Исламской революции в свою очередь объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Подробности пока не раскрываются.