01 марта 2026 в 12:30

ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану

ЦАХАЛ отчиталась о нанесении масштабного авиаудара по центру Тегерана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала первое видео масштабного авиаудара ВВС в центре Тегерана. На кадрах запечатлен момент атаки и облако бетонной пыли после прилета ракет.

Армия обороны Израиля также официально подтвердила гибель высокопоставленных иранских военных в результате удара в Тегеране. По данным военного ведомства, были ликвидированы министр обороны, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур. До этого Тель-Авив показал снимок района, где была атакована резиденция верховного лидера страны Али Хаменеи.

Тегеран подтвердил гибель Хаменеи. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Корпус стражей Исламской революции в свою очередь объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Ее подробности пока не раскрываются.

Израиль
Иран
ракеты
ЦАХАЛ
