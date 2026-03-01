ВСУ атаковали российское предприятие

Два человека пострадали при атаке ВСУ на территорию предприятия в хуторе Церковный Белгородского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Они самостоятельного обратились в больницу. Также поврежден автомобиль.

У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Необходимая помощь оказана, для продолжения лечения они направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, — добавил он.

Ранее ВСУ целенаправленно ударили дроном по гражданскому автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону на автомобильной дороге из Васильевки в Бердянск. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате погибла женщина, еще одна волонтер находится в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ нанесли удар по мирным жителям российского приграничья. В результате целенаправленной атаки дрона-камикадзе на гражданский автомобиль в селе Чернооково погибла женщина. Глава региона выразил соболезнования родным и пообещал семье погибшей всю необходимую помощь.