Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 14:30

Глава МИД Китая осудил действия Израиля и США во время разговора с Лавровым

Ван И Ван И Фото: Rafael Madero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Китая Ван И обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Ирана и выступил против применения силы в международных отношениях, передает Xinhua. Дипломат также подчеркнул, что атаки США и Израиля на Иран в период ирано-американских переговоров неприемлемы, как и убийство иранского лидера и попытки госпереворота.

Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН, выступает против применения силы в международных отношениях, — сказал Ван И.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что удары по Ирану создают угрозу ядерной и радиологической безопасности. По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Небензя призвал стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам на основе международного права.

До этого Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и выступили за прекращение военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в регионе.

МИД
Сергей Лавров
Иран
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна причина смерти туристов в Прикамье
Последствия ракетного удара Ирана в Бейт-Шемеше показали на видео
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Коц рассказал об уничтожении «Вампира» за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.