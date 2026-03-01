Глава МИД Китая осудил действия Израиля и США во время разговора с Лавровым

Глава МИД Китая Ван И обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Ирана и выступил против применения силы в международных отношениях, передает Xinhua. Дипломат также подчеркнул, что атаки США и Израиля на Иран в период ирано-американских переговоров неприемлемы, как и убийство иранского лидера и попытки госпереворота.

Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН, выступает против применения силы в международных отношениях, — сказал Ван И.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что удары по Ирану создают угрозу ядерной и радиологической безопасности. По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Небензя призвал стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам на основе международного права.

До этого Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и выступили за прекращение военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в регионе.