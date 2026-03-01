Небензя предупредил мир о последствиях ударов по Ирану Небензя: удары по Ирану угрожают ядерной безопасности и ведут к катастрофе

Удары по Ирану создают угрозу ядерной и радиологической безопасности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации. По его словам, которые приводит ТАСС, действия Вашингтона и Тель-Авива рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой.

Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывают угрозы ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности, — отметил он.

Небензя призвал стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам на основе международного права. Под ударом оказались объекты, имеющие значение для ядерной инфраструктуры, объяснил дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.