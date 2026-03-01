Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 10:29

Юрист объяснила, когда можно использовать латиницу на вывесках

Юрист Морозова: слова sale, shop и coffee можно использовать при наличии аналога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Такие слова на латинице, как sale, shop, coffee, open и другие, можно использовать на вывесках только при наличии равнозначного русского аналога, который должен иметь приоритет, сообщила РБК юрист Татьяна Морозова. С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, согласно которому надписи и другие источники публичной коммуникации с потребителями должны оформляться на русском языке.

Русский текст должен иметь приоритет — располагаться первым, быть того же размера, цвета и шрифта. Например, использование coffee без перевода недопустимо — требуется надпись «кофе» или «кофе Coffee» с приоритетом русского текста, — пояснила она.

В качестве альтернативы адвокат посоветовала проверять наличие слова в словарях РАН. По ее словам, если то или иное слово, например, «вайфай», включено в словари, то его допустимо использовать без перевода, но только на кириллице. Морозова подчеркнула, что в новых правилах предусмотрено исключение: зарегистрированные товарные знаки разрешено использовать на вывесках в оригинальном виде.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что до 1 марта фитнес-клубам необходимо обновить вывески в соответствии с требованиями закона о защите русского языка. По ее словам, правила также распространяются на рекламные материалы и навигационные знаки.

вывески
законы
магазины
бренды
