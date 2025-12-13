Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске

Проведение референдума на Украине на фоне разрушенной правовой системы и попрания прав населения можно сравнить с красивой вывеской, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, на Украине царит тоталитарный режим.

В таких условиях референдум — лишь красивая вывеска, даже если бы он состоялся, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты расценили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума по территориальным вопросам как дипломатический прогресс. По словам источника, близкого к ситуации, переговоры по американскому мирному плану должны активизироваться 15 декабря в Берлине.

Также представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом коррупционными делами и Зеленский их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.