Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 15:36

Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Проведение референдума на Украине на фоне разрушенной правовой системы и попрания прав населения можно сравнить с красивой вывеской, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, на Украине царит тоталитарный режим.

В таких условиях референдум — лишь красивая вывеска, даже если бы он состоялся, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты расценили слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума по территориальным вопросам как дипломатический прогресс. По словам источника, близкого к ситуации, переговоры по американскому мирному плану должны активизироваться 15 декабря в Берлине.

Также представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с украинским президентом коррупционными делами и Зеленский их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Владимир Сальдо
Украина
референдумы
вывески
