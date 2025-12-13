Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров

Захарова: Зеленский шантажирует погрязших с ним в коррупции западных политиков

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Западные политики связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским коррупцией, и он их шантажирует, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист как он есть — и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада, — отметила она.

Ранее Захарова пошутила по поводу речи министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Тот поблагодарил президента Украины за то, что он якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией». По словам дипломата, украинский политик в своем противостоянии «уничтожает дозу за дозой».

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь сказал, что коррупционное дело организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование негативно скажется на репутации украинского президента и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

