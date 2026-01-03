Новый год — 2026
03 января 2026 в 03:19

Россия отреагировала на празднование дня рождения Бандеры в Австрии

Россия направила протест Австрии из-за празднования дня рождения Бандеры

Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press
Российские дипломаты в Австрии направили протест в МИД республики в связи с празднованием дня рождения националиста Степана Бандеры, передает ТАСС. Отмечается, что мероприятие прошло в центре Вены 1 января.

Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и ичкерийских радикалов, осевших в Австрии, которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры, — сказано в сообщении посольства.

Ранее польский правый политик Якуб Климас выдвинул жесткое условие для продолжения поддержки Украины со стороны Варшавы. В своем заявлении он потребовал от украинских властей демонтировать памятники Бандере.

До этого Верховный суд РБ вынес обвинительный приговор пособнику нацистов Александру Ермольчику за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В связи со смертью обвиняемого в 1980-х годах наказание назначено не было, хотя его действия официально признаны планомерным уничтожением мирного населения.

