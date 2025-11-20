Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:20

Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан

Суд в Белоруссии признал коллаборациониста Ермольчика виновным в геноциде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Верховный суд РБ вынес обвинительный приговор пособнику нацистов Александру Ермольчику за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС из зала суда. В связи со смертью обвиняемого в 1980-х годах наказание назначено не было, хотя его действия официально признаны планомерным уничтожением мирного населения.

В связи со смертью постановить в отношении Ермольчика обвинительный приговор без назначения наказания, — говорится в вердикте суда Белоруссии.

Ранее куратор Музея холокоста в Сан-Паулу, историк Марсио Питлюк заявил о необходимости выплаты компенсаций жертвам нацистской Германии со стороны компаний, поддерживавших режим Адольфа Гитлера. По его словам, практически все германские предприниматели тех лет содействовали нацистам и способствовали приходу фюрера к власти, включая такие фирмы, как Mercedes-Benz, BMW и Bosch.

Кроме того, полонист, экс-руководитель Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко заявил, что широкое общественное примирение между поляками и украинцами в Польше невозможно без признания Волынской резни геноцидом. По его словам, Киев демонстрирует отсутствие готовности к конструктивному диалогу по данному вопросу с польской стороной.

Белоруссия
суды
геноцид
коллаборационизм
нацисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.