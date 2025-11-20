Верховный суд РБ вынес обвинительный приговор пособнику нацистов Александру Ермольчику за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС из зала суда. В связи со смертью обвиняемого в 1980-х годах наказание назначено не было, хотя его действия официально признаны планомерным уничтожением мирного населения.

В связи со смертью постановить в отношении Ермольчика обвинительный приговор без назначения наказания, — говорится в вердикте суда Белоруссии.

Ранее куратор Музея холокоста в Сан-Паулу, историк Марсио Питлюк заявил о необходимости выплаты компенсаций жертвам нацистской Германии со стороны компаний, поддерживавших режим Адольфа Гитлера. По его словам, практически все германские предприниматели тех лет содействовали нацистам и способствовали приходу фюрера к власти, включая такие фирмы, как Mercedes-Benz, BMW и Bosch.

Кроме того, полонист, экс-руководитель Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко заявил, что широкое общественное примирение между поляками и украинцами в Польше невозможно без признания Волынской резни геноцидом. По его словам, Киев демонстрирует отсутствие готовности к конструктивному диалогу по данному вопросу с польской стороной.