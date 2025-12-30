Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 17:31

Литва начала усиливать укрепления на границе с Россией и Белоруссией

LRT: Литва установит на границе с Белоруссией и Россией места для взрывчатки

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Военные Литвы модернизируют мосты и установят инженерные конструкции для крепления взрывчатых веществ, сообщили в LRT. Журналисты уточнили, что усовершенствования проводятся в рамках подготовки к созданию линии обороны у границ с Польшей и Белоруссией.

Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности в системе обороны Литвы, — подчеркнули в издании.

Ранее Литва официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Выход из договора вступил в силу по истечении шестимесячного срока с момента уведомления ООН о решении Вильнюса.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас также предложил использовать доходы от транзита белорусских удобрений для финансирования Украины. Чиновник заявил, что Вильнюс может отменить действующий запрет на перевозку этой продукции, если на правительство будет оказано давление. При этом министр подчеркнул, что такой шаг пока рассматривается лишь в теории.

