30 декабря 2025 в 18:41

«Самая боеспособная в мире»: Белоусов оценил российскую армию

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
На сегодняшний день российскую армию можно считать самой боеспособной в мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, которые передает канал «Звезда», она в действии доказывает способность защитить независимость государства.

В канун новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. В 2025-м мы продолжили повышать боевые возможности наших вооруженных сил. И сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия самая боеспособная в мире. Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны, — отметил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Богуславки Харьковской области. Он также выразил благодарность командованию и личному составу за верность Отечеству.

До этого стрелок десантно-штурмовой роты с позывным Пальма рассказал, что подразделения ставропольских десантников в ходе боев за Степногорск использовали мощные самодельные заряды. По его словам, рюкзаки с тротилом применялись для уничтожения позиций противника в подвалах домов. Украинские силы укрывались в подвалах многоэтажек, что фиксировала разведка с беспилотников.

