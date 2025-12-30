Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:40

«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки

Белоусов поздравил военных с освобождением Богуславки в Харьковской области

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости / Министерство обороны РФ
Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Богуславки Харьковской области, передает Минобороны РФ. Министр обороны также выразил благодарность командованию и личному составу за верность Отечеству.

В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-гвардейцы освободили населенный пункт Богуславка Харьковской области, — говорится в телеграмме.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уходящий год стал успешным для региона, в котором удалось обводить более 187 населенных пунктов. Он намекнул, что цифра может стать больше, так как год еще не завершился.

До этого сообщалось, что в ходе активных наступательных действий российские военные полностью освободили населенный пункт Лукьяновское. Противник был выбит усилиями штурмовых групп «Днепра». За день до этого подразделения 33-го штурмового полка ВСУ начали отход с позиций в окрестностях села Терноватого Запорожской области.

