«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки

Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 15-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Богуславки Харьковской области, передает Минобороны РФ. Министр обороны также выразил благодарность командованию и личному составу за верность Отечеству.

В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-гвардейцы освободили населенный пункт Богуславка Харьковской области, — говорится в телеграмме.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уходящий год стал успешным для региона, в котором удалось обводить более 187 населенных пунктов. Он намекнул, что цифра может стать больше, так как год еще не завершился.

До этого сообщалось, что в ходе активных наступательных действий российские военные полностью освободили населенный пункт Лукьяновское. Противник был выбит усилиями штурмовых групп «Днепра». За день до этого подразделения 33-го штурмового полка ВСУ начали отход с позиций в окрестностях села Терноватого Запорожской области.