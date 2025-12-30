Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:24

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Лукьяновское

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В ходе активных наступательных действий российские военные полностью освободили населенный пункт Лукьяновское, сообщили в Минобороны РФ. Противник был выбит оттуда усилиями штурмовых групп «Днепра».

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области, — информировали в ведомстве.

За день до этого подразделения 33-го штурмового полка ВСУ начали отход с позиций в окрестностях села Терноватого Запорожской области из-за массированных ударов авиабомбами ФАБ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что решение об отступлении было принято командирами на местах из-за критических потерь.

Ранее российские военные ликвидировали бойцов корпуса «Хартия», которые распространяли сообщения о взятии Купянска подразделениями ВСУ, сообщил Telegram-канал SHOT. Несмотря на привлечение западной бронетехники и иностранных наемников, ситуация на данном направлении остается под контролем ВС РФ. В Минобороны эту информацию никак не комментировали.

Запорожская область
ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
СВО
