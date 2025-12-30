Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:30

ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска

SHOT: ВС России ликвидировали бойцов украинского корпуса «Хартия» в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные ликвидировали в районе Купянска бойцов украинского корпуса «Хартия», которые ранее заявляли об «освобождении» города, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на военнослужащих. По информации источника, несмотря на контратаки ВСУ, ситуация на этом направлении остается под контролем ВС России. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В сообщении сказано, что за 27 и 28 декабря украинская армия предприняла шесть контратак с использованием техники НАТО. Штурмовую группу с участием бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) поддерживали итальянские бронемашины Centauro B1, американские M113 и танки Т-64БВ. Удары по ним наносили ВКС и беспилотники.

В городе идут бои, ситуация достаточно тяжелая, но контролируемая нашими бойцами, — рассказал один из российских военных.

По информации канала, ВСУ потеряли за трое суток более 80 человек, среди которых были наемники так называемого Бразильского легиона. При этом батальон «Шквал», сформированный из бывших заключенных, в основном отказывается участвовать в боях, отметил источник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки Вооруженных сил Украины помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.

