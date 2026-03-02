Бойня под Сумами и ожесточенные бои в ДНР: новости СВО на вечер 2 марта

Бойня под Сумами и ожесточенные бои в ДНР: новости СВО на вечер 2 марта

Армия России освободила Дробышево в Донецкой Народной Республике, в Красном Лимане развернулись ожесточенные бои, а командование противника под Сумами отправило в штурм артиллеристов из-за Порошенко. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 2 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ДНР охватили ожесточенные бои

Министерство обороны сообщило, что подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Дробышево на территории Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, в операции принимали участие военнослужащие Западной группировки.

Тем временем в Красном Лимане развернулись ожесточенные бои. При этом глава ДНР Денис Пушилин заверил, что российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

ВС РФ разнесли энергетические объекты врага

По данным Министерства обороны, российские войска также уничтожили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины в Черном море. Речь идет о трех пораженных судах.

Кроме того, за последние сутки российские военнослужащие нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии. Также поражены пункты временной дислокации врага и иностранных наемников в 146 районах. Вместе с этим нанесен удар по местам хранения и производства боеприпасов.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ отправили артиллеристов на бойню

Как узнал источник в российских силовых структурах, командование находящегося в Сумской области украинского дивизиона получило распоряжение перебросить артиллеристов в штурмовой отряд. Это произошло после визита бывшего президента Украины Петра Порошенко на фронт.

Уточняется, что военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады украинской армии передали в распоряжение 225-го отдельного штурмового полка. Речь идет о 30 артиллеристах.

Украине пообещали небывалую поставку оружия

Министерство обороны Швеции подготовило рекордный 21-й пакет военной поддержки для Украины общим объемом почти 13 млрд шведских крон (110,4 млрд рублей). Транш станет одним из крупнейших за все время конфликта. В состав пакета войдут новые средства ПВО, системы вооружения большой дальности и различные боеприпасы.

Основная часть нового пакета пойдет на закупку современных средств ПВО ближнего радиуса действия. Речь идет о модульных системах с артиллерийскими и ракетными компонентами, средствами РЭБ и современными системами управления.

Пакет также предусматривает передачу техники от Вооруженных сил Швеции, финансирование ее замены и транспортировки. Кроме того, Стокгольм расширит сотрудничество в сфере беспилотников большой дальности и поставит беспилотные надводные аппараты.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Когда ждать новый раунд переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта пройдет с 5 по 8 марта. По его словам, пока встречу никто не отменял. Возможной площадкой для переговоров может стать Турция или Швейцария.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не дает комментариев о переговорах по решению украинского кризиса. По его словам, в повестке значатся тема гарантий безопасности, а также территориальный вопрос.

Читайте также:

Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 2 марта: инфографика

Песков раскрыл, доверяет ли Россия США в переговорах по Украине

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 марта