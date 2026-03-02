В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой

Застройщики, гонясь за сверхприбылями, подключают «человейники» к ветхим сетям, не вкладывая ни копейки в их обновление, что приводит к массовым авариям на теплосетях, рассказала в интервью NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская. Cтарые трубы, рассчитанные на советские нагрузки, при этом просто не выдерживают, отметила она.

Одна из причин [кризиса с отоплением] — новостройки. Старую коммунальную инфраструктуру грузят новыми "человейниками". Застройщики борются за свои огромные прибыли, а не за то, чтобы гражданам было тепло в морозы, — сказала Хованская.

Депутат отметила, что ситуация с более чем 200 крупными авариями минувшей зимой не улучшилась по сравнению с прошлым годом. По ее словам, главная проблема остается нерешенной: чиновники до сих пор не обязали строительные компании проводить модернизацию старых сетей при возведении многоквартирных домов. Это приводит к тому, что изношенные трубы и котельные просто не справляются с возросшей нагрузкой.

Ранее лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен. Причина — опережающий износ инфраструктуры: ежегодно выбывает 2% сетей, а восстанавливается лишь 1%. Наиболее остро эта проблема проявляется в сфере водоснабжения и водоотведения.