В Германии нарастает общественное недовольство из-за помощи Украине, пишет издание Berliner Zeitung. Критики обвиняют власти в том, что они направляют гуманитарные грузы Киеву, в то время как сами немцы сталкиваются с энергетическими проблемами.

Новым поводом для массового недовольства стали действия посла Германии Хайко Томса. Он передал премьер-министру Украины Юлии Свириденко в Киеве две мобильные теплоэлектростанции.

По данным Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, эти станции могут обеспечивать электроэнергией и теплом 86 тыс. человек, пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и около 200 административных зданий. Ожидается, что в ближайшее время будет передана еще 41 теплоэлектростанция общей мощностью 40,8 мегаватт, а также 76 модульных котельных.

Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии, — говорится в публикации.

Однако, как указывают представители СМИ, в стране замалчивается острый вопрос о внутренней устойчивости и помощи собственным гражданам. При этом публичная критика масштабной помощи Украине, включающей десятки миллионов евро, существует, но на открытых дебатах обычно не звучит.

Ранее стало известно, что европейские страны активно расходуют газовые запасы, подготовленные к зиме. Из подземных хранилищ (ПХГ) уже отобрано более 81% закачанного объема. При этом заполненность хранилищ в Нидерландах, Франции и Германии достигла исторических минимумов для текущей даты.