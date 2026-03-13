Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:51

В Кремле высоко оценили усилия США по Украине

Песков: РФ высоко ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Россия высоко ценит шаги Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил об их готовности к посредническим услугам, передает ТАСС.

Мы по-прежнему высоко ценим готовность Соединенных Штатов оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг украинского кризиса, — сказал Песков.

Ранее он выразил мнение, что планы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона обсудить дальнейшее давление на Россию — часть последовательной линии Киева на срыв мирного процесса. Такая позиция находит отклик в европейских столицах, отметил он.

Также Песков, комментируя контакты в Майами, отметил, что Россия и США обсуждают перспективы эффективного взаимодействия между странами в экономике. При этом он подчеркнул, что пока рано говорить о результатах этих обсуждений.

До этого пресс-секретарь указал, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

