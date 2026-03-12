Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:58

Песков высказался о совместных проектах России и США в экономике

Песков: об эффективном взаимодействии России и США в экономике говорить рано

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и США обсуждают перспективы эффективного взаимодействия между странами в экономике, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя контакты в Майами. При этом он подчеркнул, что пока рано говорить о результатах этих обсуждений, передает ТАСС.

Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается, — отметил Песков.

Комментарий Пескова касается визита спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. В минувшую среду, 11 марта, он прибыл в Майами для переговоров с членами администрации президента США. В рамках встречи обсуждались перспективные проекты, двухсторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, а также кризис на энергетических рынках.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что российские и американские дипломаты договорились оставаться на связи. Встречу в Майами он назвал конструктивной.

