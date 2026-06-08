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08 июня 2026 в 07:20

Песков озвучил важный критерий суверенности России

Песков: суверенность России подразумевает способность вступать в конкуренцию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Экономическая суверенность России не означает изоляцию или отсталость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. По его словам, она подразумевает способность выдерживать самую жесткую, но честную конкуренцию.

По словам представителя Кремля, Россия открыта для возвращения западного бизнеса и иностранных инвестиций. И это, скорее, положительный факт, указал он.

Это же приносит конкуренцию. Суверенность — это не значит отсталость. Суверенность — это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию, — подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва только поприветствует возвращение ушедших западных компаний на свой рынок, если до этого они покидали страну без скандала — «не нахамив и не наследив». По его словам, многие фирмы проходят через переоценку своих решений об уходе с российского рынка.

До этого глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг отметил, что ни европейскому бизнесу, ни российским властям не стоит зацикливаться на прошлом в случае возвращения ушедших с рынка западных компаний — необходимо начать с чистого листа. Он сравнил возможное примирение с супружеской ссорой, в которой нельзя оглядываться назад при желании помириться.

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