Пассажиров атакованного ВСУ поезда вывезли с места происшествия ТАСС: всех пассажиров атакованного ВСУ поезда в Крыму доставили в Симферополь

Пассажиров поезда № 68 сообщением Москва — Симферополь, который минувшей ночью атаковал украинский беспилотник, автобусами доставили в Симферополь, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс». Пострадавших среди эвакуированных нет. Железнодорожное сообщение на полуострове пока остается ограниченным.

Всех пассажиров поезда 68 доставили в Симферополь автобусами, — уточнили в пресс-службе.

До этого пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки ВСУ на состав Москва — Симферополь. При этом людей, которых вывели из поездов № 68, №77 и № 7, автобусами также доставили в Симферополь.

Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на фоне текущей ситуации. Актуальная информация о дальнейшем развитии ситуации будет публиковаться в официальных каналах властей региона в социальных сетях.

В результате атаки беспилотников на поезд погиб помощник машиниста. Машинист электровоза ранен.

До этого стало известно, что в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека, включая ребенка. В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон ударил по частному дому, в результате чего был ранен 14-летний мальчик.