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05 июня 2026 в 18:48

Путин назвал неочевидное условие для возвращения ушедших западных компаний

Путин: РФ приветствует возвращение западного бизнеса, если он ушел без скандала

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Юлия Егорова/Росконгресс
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Россия только поприветствует возвращение ушедших западных компаний на свой рынок, если до этого они покидали страну без скандала — «не нахамив и не наследив», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, многие фирмы проходят через переоценку своих решений об уходе с российского рынка.

Переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка наши партнеры 2–3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение, — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса и нуждается в иностранных инвестициях для развития и поддержания конкуренции. По его словам, страна должна оставаться открытой для вложений из-за рубежа.

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