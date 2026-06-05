Песков раскрыл, как в Кремле относятся к возвращению западного бизнеса Песков: Россия открыта к возвращению западных компаний

Россия открыта к возвращению западного бизнеса и нуждается в иностранных инвестициях для развития и поддержания конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, страна должна оставаться открытой для вложений из-за рубежа.

Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций. <…> Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию, — отметил Песков.

Ранее глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук заявил, что многие американские компании ждут от Вашингтона разрешения для возвращения в Россию. При этом большинство американских фирм продолжают работать в РФ.

До этого глава АЕБ Тадзио Шиллинг отмечал, что ни европейскому бизнесу, ни российским властям не стоит зацикливаться на прошлом в случае возвращения ушедших с рынка западных компаний — необходимо начать с чистого листа. Он сравнил возможное примирение с супружеской ссорой, в которой нельзя оглядываться назад при желании помириться, передает РБК.