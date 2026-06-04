Глава AmCham рассказал, как американский бизнес относится к работе в России Глава AmCham Эйджи: многие компании ждут разрешения США для возвращения в Россию

Многие американские компании ждут от Вашингтона разрешения для возвращения в Россию, заявил глава Торговой палаты США в России (The American Chamber of Commerce in Russia, AmCham Russia) Роберт Эйджи на полях ПМЭФ. При этом, по его словам, которые приводит РИА Новости, большинство американских фирм продолжают работать в РФ.

Большинство американских компаний продолжают работать в России. Компании, которые ушли, многие компании, рассматривают возможность возвращения в Россию. И они <…> ожидают зеленого света от Вашингтона, чтобы сделать это, снятия санкций в большинстве случаев, — рассказал Эйджи.

Глава AmCham также заявил, что американский бизнес рассчитывает на второй саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эйджи отметил, что на главу Белого дома возлагаются надежды с целью улучшения двусторонних отношений.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что США впервые за несколько лет будут представлены на ПМЭФ официальной делегацией. По его словам, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.