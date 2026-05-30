30 мая 2026 в 11:04

В Европе объяснили, как ушедшие компании будут возвращаться в Россию

АЕБ: ушедшим из России компаниям при возвращении придется начинать все заново

Ни европейскому бизнесу, ни российским властям не стоит зацикливаться на прошлом в случае возвращения ушедших с рынка западных компаний — необходимо начать с чистого листа, считает глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. Он сравнил возможное примирение с супружеской ссорой, в которой нельзя оглядываться назад при желании помириться, передает РБК.

Будет ли учитываться фактор, кто и как себя вел в прошлом? Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: «А ты вот так неправильно делал». Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция — нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит, — полагает Шиллинг.

Он отметил, что в АЕБ сохраняют позитивный настрой на перспективы взаимодействия. По его словам, при восстановлении отношений определяющим станет взгляд вперед — на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду. Пока такие обсуждения носят скорее теоретический характер, так как в прошлом году на площадке РСПП развернулась дискуссия на эту тему, но прийти к единому мнению не удалось.

Для более практического рассмотрения условий возврата необходимы определенные внешние обстоятельства. В ассоциации изначально понимали, что это сложный вопрос, так как условия меняются, и регулятор будет разбирать каждый случай индивидуально, добавил глава АЕБ.

Ранее японский автомобильный концерн Toyota официально зарегистрировал в России пять товарных знаков с названиями своих популярных моделей. Заявки были отправлены еще весной прошлого года.

