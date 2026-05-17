Автоконцерн Toyota защитил права на пять своих брендов в России

Японский автомобильный концерн Toyota официально зарегистрировал в России пять товарных знаков с названиями своих популярных моделей, сообщает ТАСС. Заявки были отправлены еще весной прошлого года.

Ушедший с российского рынка автопроизводитель закрепил за собой эксклюзивные права на использование таких известных наименований, как Lexus LX700h, Fortuner, Land Cruiser, BZ4X и Corolla Cross. Согласно действующему законодательству, все перечисленные товарные знаки успешно зарегистрированы ведомством на следующие 10 лет.

Перед этим корпорации Toyota и Mitsubishi зарегистрировали в РФ товарные знаки с названием автомобилей. Toyota оформила права на знаки Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86, Toyota BZ, Century. А Mitsubishi, в свою очередь, зарегистрировала Ralli Art и Grandis.

Ранее американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Заявка была подана в мае, заявителем указана компания «Эппл Инк». В случае одобрения компания сможет расширить перечень реализуемых товаров на российском рынке.