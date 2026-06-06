ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 17:41

Сталкер два года угрожает студентке из российского города

Сталкер из Екатеринбурга два года угрожает убийством студентке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Екатеринбурге 23-летняя студентка медвуза два года сталкивается с угрозами от неизвестного сталкера, сообщает Telegram-канал Baza. Он регулярно отправляет ей и ее знакомым сообщения с описанием насилия и публикует ее фотографии в пугающем контексте, сказано в публикации.

По данным канала, анонимный пользователь начал писать угрозы в соцсетях около двух лет назад, заявляя о якобы планируемых нападениях. Несмотря на блокировки, он продолжал выходить на связь, размещая изображения девушки с религиозными и похоронными символами и направляя их ее окружению.

Позднее, как утверждается, он начал печатать фотографии студентки и оставлять их в храмах и на кладбищах, а также отправлять новые сообщения с описанием насилия. В результате девушка обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали местного жителя, совершившего жестокое нападение на свою бывшую девушку. Мужчина облил бывшую возлюбленную кислотой и изрезал ножом.

Регионы
Екатеринбург
студенты
сталкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эмоции Мирры Андреевой после победы в финале «Ролан Гаррос» попали на видео
«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского
Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Россиянам рассказали, как избежать проблем при покупке вторичного жилья
Жители европейской столицы провели акцию против антироссийских санкций
Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»
Школьница получила травму глаза и осколочные ранения после атаки дрона
Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026
Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками
Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка
Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе
Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет
Сталкер два года угрожает студентке из российского города
В Раде предрекли эвакуацию сразу двух областей Украины
В России могут ввести проверку возраста в интернете
Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе
Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе
В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ
Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.