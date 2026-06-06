Сталкер два года угрожает студентке из российского города Сталкер из Екатеринбурга два года угрожает убийством студентке

В Екатеринбурге 23-летняя студентка медвуза два года сталкивается с угрозами от неизвестного сталкера, сообщает Telegram-канал Baza. Он регулярно отправляет ей и ее знакомым сообщения с описанием насилия и публикует ее фотографии в пугающем контексте, сказано в публикации.

По данным канала, анонимный пользователь начал писать угрозы в соцсетях около двух лет назад, заявляя о якобы планируемых нападениях. Несмотря на блокировки, он продолжал выходить на связь, размещая изображения девушки с религиозными и похоронными символами и направляя их ее окружению.

Позднее, как утверждается, он начал печатать фотографии студентки и оставлять их в храмах и на кладбищах, а также отправлять новые сообщения с описанием насилия. В результате девушка обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали местного жителя, совершившего жестокое нападение на свою бывшую девушку. Мужчина облил бывшую возлюбленную кислотой и изрезал ножом.