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18 июля 2026 в 07:42

Одна страна впервые за несколько лет отправит студентов в Россию

Asahi: Япония возобновит краткосрочные стажировки студентов в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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МИД Японии планирует с августа возобновить направление студентов на краткосрочные стажировки в Россию, сообщает газета Asahi. При этом Токио сохраняет действующий санкционный курс.

По данным издания, в августе в Санкт-Петербург планируется направить группу из 15–20 студентов для изучения русского языка и общения с российскими сверстниками. Этому предшествовало смягчение в 2025 году ограничений на поездки в Россию для бизнеса и участников стажировочных программ.

Культурные и гуманитарные обмены между Россией и Японией на правительственном уровне были приостановлены Токио в 2022 году на фоне санкций. При этом программа краткосрочных стажировок студентов прекратилась еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса. До введения ограничений в рамках двусторонней комиссии по молодежным обменам, созданной в 1999 году, участниками взаимных поездок стали около 9,8 тыс. человек.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что граждане Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии больше всего подавали заявления в московские вузы. Эти страны вошли в топ-5 по количеству заявок.

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