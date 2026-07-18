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18 июля 2026 в 08:05

Воробьев обнародовал данные о пострадавших после налета ВСУ на Подмосковье

Воробьев: медпомощь после атаки БПЛА на Подмосковье потребовалась 26 взрослым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате ночного налета беспилотников на Московскую область медицинская помощь понадобилась 26 совершеннолетним гражданам, уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. Из общего числа пострадавших двое получили ранения в Ногинске, тогда как еще 24 человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории складского комплекса Wildberries в Электростали.

По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, — заявил руководитель региона.

По словам главы Подмосковья, состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое, однако все они обеспечены полноценным медицинским сопровождением. Для оказания помощи и проведения аварийно-восстановительных работ мобилизованы значительные силы: 40 бригад скорой помощи, 12 мобильных групп территориального центра медицины и катастроф, а также сотрудники МЧС, полиции, коммунальных аварийных служб.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью средства ПВО отразили массированный налет в регионе. По его словам, было ликвидировано порядка 30 беспилотников в Таганроге и сразу в пяти муниципальных образованиях. Также глава субъекта отметил, что на данный момент сведений о раненых или повреждениях гражданских объектов не поступало.

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