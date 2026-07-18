Власти раскрыли масштаб атаки ВСУ на Ростовскую область Силы ПВО уничтожили около 30 БПЛА в Таганроге и пяти районах Ростовской области

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированный налет в Ростовской области, ликвидировав порядка 30 беспилотников в Таганроге и сразу в пяти муниципальных образованиях региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере МАКС. По словам главы субъекта, уничтожение целей происходило на территории Азовского, Шолоховского, Верхнедонского, Чертковского и Куйбышевского районов. При этом на данный момент сведений о раненых или повреждениях гражданских объектов не поступало.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганроге и пяти районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — проинформировал руководитель.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев доложил, что в течение ночи российские подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили шесть беспилотных аппаратов украинского производства. Он уточнил, что обошлось без жертв и разрушений жилых построек или объектов коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Он добавил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь, 24 человека получили ранения и доставлены в медучреждения Котовска и Тамбова, а семьям погибших будет предоставлена необходимая поддержка.