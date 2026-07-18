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18 июля 2026 в 07:07

Власти раскрыли масштаб атаки ВСУ на соседствующий с Москвой регион

Шесть украинских дронов сбили над Тульской областью

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В течение ночи российские подразделения противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Тульской области, ликвидировав шесть беспилотных аппаратов украинского производства, доложил в своем в МАКСе губернатор Дмитрий Миляев. По словам главы региона, при этом обошлось без жертв и разрушений как жилых построек, так и объектов коммунальной инфраструктуры.

Прошедшей ночью шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, — заявил Миляев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь с 17 на 18 июля в направлении Московского региона сбили более 370 дронов. Он отметил, что основную часть уничтожили силы ПВО на дальних подступах, еще 64 сбили непосредственно вблизи города. Атака началась вечером 17 июля.

Кроме того, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Он уточнил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, 24 человека получили ранения, людей доставили в медучреждения Котовска и Тамбова, а семьям погибших будет предоставлена необходимая поддержка.

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