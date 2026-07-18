Кабмин России распространил полный запрет перевозок на транспорт из Эстонии

Правительство России распространило запрет на грузовые перевозки автотранспортом из Эстонии, следует из постановления правительства, размещенного на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. Ранее для ряда категорий продукции действовали исключения.

Речь идет о товарах, которые не подпадали под введенные в октябре 2022 года ограничения на перевозки для грузовиков из стран Евросоюза. В перечень исключений входили мясо, рыба, молочная продукция, отдельные виды овощей и кондитерских изделий, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага и картон, а также ряд других товаров.

Позднее аналогичные ограничения на перевозку таких грузов были введены для автотранспорта из Молдавии и Польши. Теперь эта мера распространена и на Эстонию. При этом запрет по-прежнему не касается товаров, следующих в Калининградскую область, а также в отдельные районы Ленинградской, Мурманской и Псковской областей и Республики Карелия.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро назвал неприемлемым рост выдачи виз туристам из России. Он заявил, что это вопрос ценностей.