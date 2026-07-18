В Подмосковье более 20 рожениц спасли из-под атаки БПЛА Более 20 рожениц перевезли в безопасное место после атаки БПЛА в Ногинске

Из родильного дома в Ногинске были срочно эвакуировано 20 рожениц, сообщил глава Богородского городского округа в Денис Семенов в Telegram-канале. Также, по данным руководителя, было вывезено семь младенцев.

В целях безопасности проведена эвакуация: роддома, расположенного рядом, – 22 роженицы и 7 детей перевезены в безопасное место, все они находятся под наблюдением врачей; жителей дома №6 по улице Радченко. Всем эвакуированным оказывается необходимая помощь, — заявил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковном городе Ногинск зафиксировано возгорание на территории нефтебазы в Богородском городском округе на фоне атаки беспилотников. Он отметил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы, а к тушению привлечены силы МЧС, которые оперативно локализовали угрозу распространения огня.

Кроме того, губернатор Московской области заявил, что в регионе при атаке БПЛА погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел в поселке Пионерский в Истринском районе, где в пяти частных домах вспыхнул пожар. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.