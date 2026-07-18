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18 июля 2026 в 07:09

Студент поехал в ДНР по заданию мошенников и попался

В ДНР задержали студента из Иркутска по делу о дропперстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники полиции задержали в поселке Седово 19-летнего жителя Иркутска, подозреваемого в работе дроппером на телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, он выполнял поручения аферистов, передает ТАСС.

Сотрудники ОМВД России «Новоазовский» задержали в курортном поселке Седово 19-летнего жителя Иркутска, который выполнял роль дроппера в сложной криминальной схеме. Расследование этого дела объединило две истории, в которых телефонные аферисты использовали изощренный психологический прессинг, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мошенники получили доступ к аккаунту студента на «Госуслугах» под предлогом ремонта домофона, а затем, представившись сотрудниками ФСБ, убедили его выполнять их поручения. Молодой человек приехал в ДНР, где забрал у жителя Мариуполя 1,5 млн рублей и передал деньги злоумышленникам.

Во время выполнения следующего задания в поселке Седово его задержали полицейские. Деньги были возвращены пострадавшим.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в краже денег и слитка драгоценного металла на сумму более 3,3 млн рублей. В отношении него возбудили уголовное дело.

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