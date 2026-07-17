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17 июля 2026 в 14:29

Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в краже денег и слитка драгоценного металла на сумму более 3,3 млн рублей, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. В отношении него возбудили уголовное дело.

В полицию Адмиралтейского района обратилась жительница Рижского проспекта. Она рассказала, что мошенники вышли на ее 18-летнюю дочь и представились сотрудниками различных ведомств. Злоумышленники убедили девушку и ее мать покинуть квартиру под предлогом декларирования денег, оставив при этом ключи от жилья в условленном месте.

Когда женщины вернулись, они обнаружили взломанный сейф. Из него пропали деньги и слиток драгоценного металла на общую сумму свыше 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель предстанет перед судом по обвинению в краже более 23 млн рублей, а также причинении ущерба в размере 76,6 млн рублей предпринимателю. Злоумышленник убедил бизнесмена сделать его своим брокером.

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