Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей

Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в краже денег и слитка драгоценного металла на сумму более 3,3 млн рублей, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. В отношении него возбудили уголовное дело.

В полицию Адмиралтейского района обратилась жительница Рижского проспекта. Она рассказала, что мошенники вышли на ее 18-летнюю дочь и представились сотрудниками различных ведомств. Злоумышленники убедили девушку и ее мать покинуть квартиру под предлогом декларирования денег, оставив при этом ключи от жилья в условленном месте.

Когда женщины вернулись, они обнаружили взломанный сейф. Из него пропали деньги и слиток драгоценного металла на общую сумму свыше 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель предстанет перед судом по обвинению в краже более 23 млн рублей, а также причинении ущерба в размере 76,6 млн рублей предпринимателю. Злоумышленник убедил бизнесмена сделать его своим брокером.